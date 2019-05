3000 til fælles idrætsdag

Den årlige idrætsdag for indskolingen er et tilløbsstykke med vokseværk. Foto: Privat.

Idrætsdagen finder i år sted torsdag 23. maj klokken 10-16 på de grønne arealer ved Isbanevej

Af Redaktionen, redigeret

Det er igen blevet tid til den årlige idræts- og bevægelsesdag for alle 0.-3. klasser. Det er 35 år siden, at idrætsdagen blev afviklet første gang under målsætningen: 1.000 børn på Bagsværd Stadion.

Allerede det første år blev målsætningen opfyldt, og efter 25 år måtte idrætsdagen flyttes til større arealer på Gladsaxe Stadion. I år har næsten 3.000 børn og voksne fra alle ti skoler meldt sig til idrætsdagen, og alle børn og voksne har forberedt sig på strabadserne i tiden op til idrætsdagen. Og der er meldt hold til både rundbold, fodbold, høvdingebold og 4-kamp.

Borgmester Trine Græse holder den officielle åbningstale, der er fælles opvarmning og idrætsdagssangen synges af alle deltagerne i idrætsdagen. Læs meget mere om idrætsdagen og Sportsudvalgets mange aktiviteter gennem hele skoleåret på gladsaxe.dk/sportsudvalget

pk