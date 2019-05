Borgerne i fem kommuner har haft mulighed for at se deres sager. Gladsaxe Kommune er interesseret

Af Peter Kenworthy

Der bliver talt meget om data for tiden. Ikke mindst om datalæk, databeskyttelse og datasamkøring, og i forlængelse heraf om hvordan borgerne kan og skal beskytte deres data.

Nu har et pilotprojekt i fem kommuner så at sige vendt bøtten med pilotprojektet ”Borgerblikket”. Her har borgere fået adgang til egne data i deres sager i kommunen. Projektet er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Borgerne i de fem pilotkommuner – Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle – har siden december kunne logge ind på borger.dk med NemID og kunne følge med i deres sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder. For eksempel i forhold til kontanthjælpesager.

Projektet er, ifølge Kommunernes Landsforening (KL), første skridt i retning mod mere åbenhed for borgere i kontakt med kommunen.

– Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Det har vi meget stor glæde af. Men udviklingen kan kun fortsætte, hvis befolkningen fortsat har tillid til, at det offentlige forvalter data forsvarligt og professionelt, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

En evaluering af projektet viser at der har været stor tilfredshed med løsningerne. 90 procent af brugerne vurderer at det har været relevant for dem at have adgang til deres egne sager.

De medvirkende kommuner har ikke oplevet en bølge af henvendelser fra borgerne i forbindelse med projektet. Projektet har tværtimod øget fokus på sund journaliseringsskik og troværdighed, skriver KL i en evalueringsrapport af projektet.

Der er nu åbnet op for at flere kommuner kan være med. Og Gladsaxe Kommune ser ”Borgerblikket” som et interessant tiltag, siger Gladsaxes digitaliseringschef, Thomas Lerche.

– De enkelte kommuner har meget forskellige systemer. Derfor vil vi se på, hvilke af vores borgerdata, vi har mulighed for at åbne for via Borgerblikket, og hvordan vi gør det på en sikker måde, fortæller han.

– Desværre har vi endnu ikke haft ressourcer til at iværksætte en konkret analyse af initiativet. Men vi er grundlæggende positive overfor, at borgerne får adgang til så mange af deres dokumenter som muligt. Og derudover ser vi altid positivt på, når kommuner går sammen om at udvikle fælleskommunale løsninger, i stedet for at vi sidder og arbejde med de samme udfordringer hver for sig, tilføjer Thomas Lerche.