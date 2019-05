I anledningen af DNs årlige affaldsindsamling samlede 8 hold borgere i Gladsaxe Kommune 224 kg affald

Af Marianne Bigum

Marianne Bigum, Folketingskandidat for SF

I anledningen af DNs årlige affaldsindsamling samlede 8 hold borgere i Gladsaxe Kommune 224 kg affald, som ellers var smidt i naturen. Heldigvis. For affald i naturen udgør både en risiko for miljø og dyrelivet, hvor dyr kan blive kvalt i det. Var det endt i skraldespanden, havde det som minimum kunne blive til el og varme, og hvis det var genanvendeligt, til endnu mere.

Men al den skrald er ikke bare et spørgsmål om hensynsløse eller dovne mennesker, som ikke gider besvære sig med at finde en skraldespand. Det er også et symptom på vores overforbrug. Hvert år opgøres det økologiske fodaftryk af verdens lande. Her opgør man, om man tager mere eller mindre fra naturen, end naturen kan nå at regenerere.

Beregningerne illustreres med en dato for hvornår de pågældende lande har opbrugt deres årsbudget, og i Danmark sammenfaldt datoen symbolsk netop med affaldsindsamlingsugen – nemlig 28. marts.

Det er altså ikke nok at blive bedre til at finde en skraldespand og sørge for at affaldet genanvendes, vi skal i højere grad også til at finde løsninger, hvor vi producerer mindre affald. Dette er en politisk opgave, og kræver at vi bruger økonomiske virkemidler til at sørge for, at det koster at forurene. For som det er nu, tjener den enkelte virksomhed på den nemme og alt for billige adgang til jordens ressourcer, men det er fællesskabet, der betaler for konsekvenserne.