Anfield flytter igen til Gladsaxe

Peter Rasmussen (til venstre) og Clark James fra Red Men Family glæder sig til at vise Champions League-finalen på Gladsaxe Stadion. Foto: Peter Kenworthy.

Der er Champions League-finale på storskærm på Gladsaxe Stadion – mest for Liverpool-fans

Af Peter Kenworthy

Kan du huske Alan Kennedys sejrsmål i finalen i Europacuppen for Mesterhold mod Real Madrid i 1981? Grobbelaars gummiben mod Roma i 1984? Eller Liverpools fantastiske comeback i Champions League finalen mod Milan i 2005 og i semifinalen mod Barcelona for et par uger siden?

Hvis du er Liverpool fan, og kan svare ja til mindst et af disse spørgsmål, behøver du ikke tage længere væk end Gladsaxe Stadion for at se årets Champions League finale mellem Liverpool og Tottenham i autentiske fodboldomgivelser.

Sidste år så cirka 2.000 tilskuere Liverpool tabe til Real Madrid i Champions League finalen i Gladsaxe. Det håber RedMen Family og AB Gladsaxe at råde bod på i år. RedMen Family er Danmarks største fællesskab for Liverpool-fans. De arrangerer sammen med AB igen i år storskærm, mad og drikkevarer, musikindslag og underholdning på Gladsaxe Stadion til finalen.

– Det bliver en unik oplevelse. Der var en fantastisk atmosfære sidste år, med autentiske rammer. Det får man ikke på en pub, fortæller Clark James fra RedMen Family. – Og der er plads til alle fodboldfans i alle aldre, også familier. Så Gladsaxe-borgere behøver ikke at tage ind til byen for at få opleve en god atmosfære til finalen. De kan se kampen lige her i deres baghave, tilføjer sportsdirektør i AB, Peter Rasmussen.

Rygterne siger i øvrigt at den danske hiphop-gruppe Suspekt spiller til arrangementet. Orgi-E, a.k.a. Emil Simonsen fra Suspekt, opfodrede i hvert fald i Mads og Monopolet for et par uger siden til at man så kampen på Gladsaxe Stadion.

– Det ville være en god idé at komme derud og synge. Måske kommer Suspekt også forbi, tilføjede Orgi-E, der pointerede, at han i hvert skulle på Gladsaxe Stadion den 1. juni.

Man kan læse mere og købe billet på redmenfamily.dk/finale eller kontakte Clark James på 25701892, hvis man vil høre mere om eventen.