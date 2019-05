Bagsværd-kunst i DR Byen

Inge og Poul Lindegaard (til højre). I midten står Henrik V Petersen, medlem af bestyrelsen i DR Byens Kunstforening. Foto: Kaj Bonne.

Inge og Poul Lindegaard udstillede deres malerier ved tv-studierne i DR Byen

Af Redaktionen, redigeret

Bagsværd-kunstneren Inge Lindegaards malerier kan ses mange steder i Gladsaxe Kommune. I april udstillede hun også i DR Byens Kunstforening, sammen med sin mand, forhenværende blikkenslagermester gennem 45 år i Gladsaxe Kommune, Poul Lindegaard. Udstillingen indeholdt malerier og kobbersmykker.

– Alder er ingen hindring, det er aldrig for sent at prøve noget nyt, og vi stopper aldrig, fortæller parret.

DR Byens Kunstforenings formål er at fremme kunstinteressen blandt medarbejderne ved Danmarks Radio, samt gennem møde-, udstillings- og indkøbsvirksomhed at støtte nulevende kunstnere – fortrinsvis danske. pk