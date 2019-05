Bank til arbejderne i 100 år

Gladsaxes lokale Søborg-afdeling af Arbejdernes Landsbank fejrer bankens 100-års fødselsdag

Af Redaktionen, redigeret

Mandag den 3. juni runder Arbejdernes Landsbank 100 år, og banken fejrer fødselsdagen i alle sine filialer på selve dagen fra kl. 10-16. Det gælder også her i Gladsaxe, hvor kunder og alle andre interesserede er velkomne til at kigge forbi til et glas bobler og snacks i filialen på Søborg Hovedgade 193.

– Vi har set frem til dagen længe og glæder os meget til at fejre fødselsdagen sammen med vores kunder og andre, der kunne have lyst til at lægge vejen forbi. Alle er velkomne, siger Niels Lund Sørensen, filialdirektør i Søborg.

Der er sket en del, siden bankens stiftelse i 1919. Dengang blev banken etableret for at gøre fagbevægelsens medlemmer uafhængige af de kapitalistiske banker – især i en konfliktsituation. I dag er Arbejdernes Landsbank er ikke længere kun en bank for ”arbejdere”, men en bank for alle. Faktisk er den ”danskernes foretrukne bank” ifølge kundetilfredshedsundersøgelse blandt bankerne.

Ifølge filialdirektør Niels Lund Sørensen har Søborg-afdelingen taget imod mange nye kunder det seneste år: – Jeg tror, det hænger sammen med de grundlæggende værdier, som vi i Arbejdernes Landsbank bygger vores forretning på. Vi lægger stor vægt på at være tæt på vores kunder og tilbyde dem ansvarlig og personlig rådgivning, og det tror jeg godt, kunderne kan mærke.

Udover fødselsdagsfejringen har banken lavet en stor landsdækkende konkurrence, hvor præmien er 5 rejsegavekort à 5.000 kr. Konkurrencen løber til og med 9. juni. Man kan deltage i konkurrencen i Søborg-filialen 3. juni.

jll