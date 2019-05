Biblioteket har demokrati for de mindste

Foto: Privat

Alle taler om børnene, men det er sjældent, at de selv får lov til at bestemme. Nu får de mindste chancen på bibliotekerne

Af Redaktionen, redigeret

Valgdebatter og politikeres løfter handler ofte om børn, men det er sjældent børnene selv bliver inddraget og får en stemme. Det har bibliotekerne lavet om på med Børnevalg 2019.

Ja til at bestemme selv er sloganet fra Magda i de populære børnebøger. Ja til bandeord stiller Sallys far op med til Børnevalg 2019, hvor populære figurer fra børnenes litterære verden hjælper de mindste til at forstå og deltage i demokratiet.

Et valg kan være ret diffust for førskole- og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det gjort meget konkret. Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets vinder. Danmarks Biblioteker står bag valget, som et skridt på vej til børns demokratiske dannelse.

– Danske børn og unge mangler politisk selvtillid, siger Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og fortsætter: – Vi tror det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til at deltage.

På alle bibliotekerne i Gladsaxe står stemmebokse og valgurner i børnestørrelse. Alle er stemmeberettigede og kan være med, når de tager en stemmeseddel og sætter kryds ved deres personlige favorit.

Et demokratisk rum

Jakob Lærkes, bibliotekschef på Gladsaxe Bibliotekerne, mener at biblioteket er et demokratisk rum med en vigtig rolle i at understøtte børn i at blive bevidste om deres egne stemmer og roller – også i den demokratiske proces:

– Det er nødvendigt at få afmystificeret, hvad valg og demokrati går ud på. Voksne kan komme på biblioteket og blive klogere og også for at brevstemme. Børns rolle er mindst lige så vigtig, og vi kan være med til at gøre valg til en naturlig handling, hvor alles bidrag tæller, siger bibliotekschefen i Gladsaxe.

Ved kommunalvalget i 2017 deltog i alt 15002 børn og 69 biblioteker, hvor Villads fra Valby vandt en overbevisende sejr, med 4260 personlige stemmer og Ja til slik.

Børnevalg 2019 løber til og med Folketingsvalget 5. juni. Resultatet af Børnevalg 2019 bliver annonceret kort efter Folketingsvalget.

Kandidater:

Antboy: Ja til superkræfter

Børste: Ja til at boble over

Gamerz: Nej til mindre skærmtid

Karmaboy: Nej til numsekløe

Magda: Ja til at bestemme selv

Nomerne: Ja til at passe på hinanden

Poul & far: Nej til stress om morgenen

Rita & Krokodille: Ja til sjove oplevelser

Sallys far: Ja til bandeord

Troldeliv: Ja til at gå sine egne veje

Vildheks: Ja til at passe på naturen