Bredde i elitesporten

Trænere fra seks af Gladsaxes eliteklubber sugede til sig under trænersparring. Foto: Kaj Bonne.

Elitesport Gladsaxe holdt opsamling på trænersparring

Af Redaktionen, redigeret

Elitesport Gladsaxe holdt, sammen med det lokale coachingfirma Empowermind, opsamling på trænersparring i loungen på Gladsaxe Stadion. Tretten trænere på tværs af klubberne Gladsaxe Svøm, AB Fodbold, 361 Kano og Kajak, Bagsværd Roklub, Nybro Furå Kano og Kajakklub og GIF Gymnastik deltog i forløbet.

Målet med sparringen er blandt andet at trænerne i de seks elitesportsklubber i Gladsaxe skal se og lære af hinandens træning, herunder at lære gennem nysgerrighed og interesse fra idrætsmiljøer, der er anderledes end det den enkelte træner typisk møder inden for egen sport.

Der var især fokus på trænerens rolle inden for mentaltræning.

Tilbagemeldingerne på opsamlingen var positive, og flere fortalte at forløbet havde sat tanker i gang og givet nye input.

– Det har været interessant at opleve hvor mange ligheder der er i træningsmiljøerne på trods af forskelle idrætterne imellem. Det gjorde, at det var nemt at hente inspiration og overføre ideer til egen idræt, fortalte en af deltagerne.

– Jeg lærte, at holdsport kan lære meget af de individuelle sportsgrene, og omvendt, i forhold til de forbedringer der ligger i at arbejde mere individuelt målrettet. Det har ført til nye initiativer i hverdagen, fortalte en anden.

Elitesport Gladsaxe består af en række idrætsforeninger i Gladsaxe som har dannet et fællesskab omkring arbejdet med deres talent- og eliteudvikling i klubberne. Målet er blandt andet at gøre foreningerne stærkere gennem et tværfagligt netværk og sparring. pk