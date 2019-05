Brug vaskemaskinen korrekt og spar penge

Interior of a real laundry room with a washing machine at home

SPONSORERET INDHOLD: Selvom vaskemaskiner ikke er helt billige i drift, så er de uundværlige for mange. Med disse tips kan du optimere måden du bruger din vaskemaskine på og spare penge på samme tid.

Det er længe siden, at tøjvask var en manuel opgave. I dag indstiller vi bare vaskemaskinen uden at overveje, at det rent faktisk koster os en del penge.

Vaskemaskinen er nemlig uundværlig for de fleste familier med en travl hverdag. Men til gengæld kan en vaskemaskine også være en pengesluger. Heldigvis er der masser af ting, du kan gøre for at spare penge, når du vasker tøj. Så gør brug af disse tips, der kan være med til at optimere, hvordan du bruger din vaskemaskine, så du i sidste ende kan spare nogle penge.

Fyld altid vaskemaskinen helt

Vi er alle skyldige i at sætte en vask over med blot en håndfuld ting i vaskemaskinen, men det er en vane, der kan ende med at koste dig en del penge. En mindre tøjvask bruger i mange tilfælde mindre vand, men typisk vil tøjvasken bruge den samme mængde energi. Dette kommer naturligvis an på din vaskemaskine, da du også kan finde vaskemaskiner med mængdeautomatik, der justerer vandforbruget afhængig af tøjmængden.

Brug det korteste program

Hvis din maskine har programmer ved navn ‘hurtigvask’ eller ‘øko-cyklus’, så gør brug af disse. Disse programmer er designet til at være energieffektive, hvilket kan ende med at være en fordel for din pengepung. Sørg derfor for, at du gør brug af de korte programmer så tit som muligt.

Reducer dine ugentlige vaske

Hold øje med hvor mange gange du vasker på en uge. Er de alle sammen nødvendige, eller kan du nøjes med færre tøjvaske? Dette vil ikke kun spare energiomkostningerne, men det vil også spare både tid og kræfter, hvis du sørger for at skære ned på det antal gange, du vasker om ugen. Ikke nok med, at du skal putte tøjet i vaskemaskinen, så skal du også hænge det til tørre samt putte det på plads i klædeskabet bagefter.

Undgå at vaske ved for høje temperaturer

Derudover skal du også prøve at undgå at vaske ved for høje temperaturer hver eneste gang. Der er naturligvis nogle gange, hvor du bliver nødt til det, men det er bedst at holde sig til de lavere temperaturer, hvis du ønsker at spare penge. Rent faktisk kan det ende med at halvere prisen på blot en enkelt tøjvask, hvis du vælger at vaske på eksempelvis 30 grader i stedet for at vaske på 60 grader.

Eksperter forklarer, at de fleste former for tøj sagtens kan blive rene ved at vaske på omkring de 20 grader, hvis man bruger et ordentligt vaskemiddel. Det er desuden en fordel at springe forvasken over, da det i de fleste tilfælde ikke er nødvendigt, medmindre tøjet er meget beskidt.

Vask kun dit tøj, når det er beskidt

Det kan måske virke som et meget unødvendigt råd, men rent faktisk vasker mange af os vores tøj, selvom det slet ikke har brug for det. Du skal derfor prøve at tænke over, om dit tøj overhovedet er beskidt, eller om du kan gå med det lidt mere, før det trænger til en vask. Som regel kan du sagtens gå med dit tøj i flere dage eller fjerne de små pletter manuelt med en smule sæbe. Dit tøj har nemlig slet ikke godt af at blive vasket så meget, hvorfor det ikke blot er en fordel i forhold til din pengepung, men også en fordel i forhold til, hvor længe dit tøj kan holde.

Vedligehold din vaskemaskine

Med blot en nem og hurtig vedligeholdelse kan du sørge for, at din vaskemaskine altid er i topform. Desuden kan det også hjælpe med at spare penge, da din vaskemaskine vasker mere effektivt, jo bedre du er til at vedligeholde den. Dette kan du gøre ved at rense vaskemaskinens filter, afløb m.m. Det er også en fordel at rense maskinen indvendigt, hvilket du blot kan gøre manuelt en enkelt gang hver 2. måned.

Afkalk din vaskemaskine

Udover at vedligeholde din vaskemaskine på ovenstående måde, så skal du også huske at afkalke den. Du kan nemlig undgå kalkophobninger, hvis du afkalker maskinen regelmæssigt. Det kan være en fordel at afkalke vaskemaskinen cirka 1 gang om måneden.

Stop med at bruge skyllemiddel

De fleste af os bruger i dag skyllemiddel, når vi vasker vores tøj, men det er dog ikke nødvendigt. Det kan sagtens være, at dit tøj bliver blødt og kommer til at dufte dejligt, men det er skam også de eneste fordele ved skyllemiddel. Rent faktisk så belaster skyllemiddel selve miljøet, hvorfor du både kan tage hensyn til miljøet samt din pengepung, hvis du blot nøjes med at gøre brug af vaskepulver ved alle dine tøjvaske. Det er desuden en fordel at bruge allergi- samt miljøvenligt vaskepulver.

Fjern pletter og anden snavs manuelt inden vask

Hvis noget af dit tøj er fyldt med pletter eller anden snavs, så sørg for at fjerne dette så godt du kan, inden du putter tøjet i vaskemaskinen. Der er ikke noget værre end at skulle gentage en vask, fordi alle pletterne ikke blev fjernet.

Invester i en energivenlig vaskemaskine

En af de mest fordelagtige ting, du kan gøre, er, at købe en energivenlig vaskemaskine. Hvis du har en gammel vaskemaskine i dit hjem med en energimærkning, der ikke er noget at råbe hurra for, så er det tid til at købe en ny. Det er derfor vigtigt, at du tager et kig på din vaskemaskines energimærkning, da det kan være en fordelagtig investering at købe en ny, hvis din nuværende er placeret i en mindre god energiklasse.

Hvis vaskemaskinen er placeret i energiklasse A eller over, så er det en fordel, da du herved er sikret, at vaskemaskinen ikke forbruger en masse strøm på et år. Jo bedre energimærkning, jo flere penge kan du spare. Find flere gode råd til at vaske på en besparende måde her hos Tænk.