Bycykler på Generatorvej

SIF Gruppen har fået ladestation og tilhørende eldrevne Bycykler til hovedkontoret i Søborg

Af Peter Kenworthy

SIF Gruppen, der meget passende bor på Generatorvej, er hoppet med på den grønne bølge, og er stolte over at være Gladsaxes første medlem af hovedstadens Bycykelsystem, udtaler elinstallatørvirksomheden.

– Det er et lille men vigtigt initiativ, som kan være med til at gøre en forskel på mange områder. Det er vores håb, at flere virksomheder i området og ikke mindst Gladsaxe Kommune hopper med på denne grønne bølge. Det giver supergod mening i forhold til trængsels- og CO2-reduktion, sundhed, effektivitet, fleksibilitet og så videre – specielt i disse tider, hvor byens vejnet er udfordret af Letbanebyggeri, udtaler administrerende direktør i SIF, Lars Mejlby.

Ifølge SIF Gruppen selv er cyklerne blevet taget godt i mod hos medarbejderne og samarbejdspartnere, og bliver allerede brugt flittigt.

Bycykelsystemet er etableret som det fjerde ben i den kollektive transport, og findes allerede i Rødovre, København og på Frederiksberg. Her er Bycyklerne placeret nær ved de fleste tog- og metrostationer samt på øvrige trafikknudepunkter, hvor de hjælper med at binde den kollektive transport sammen på tværs af eksisterende skinnenet og busruter.