De grønne så rødt

Yonas Nielsen blev udvist og så vandt B93 1-0 hjemme over AB Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

AB skulle have alle tre point med hjem fra Østerbro, hvis den efterhånden meget teoretiske mulighed for at rykke op i 1. division skulle bevares.

Og akademikerne spillede frisk til, og skabte et par gode chancer i første halvleg, foran de 296 tilskuere.

Efter en lille halv times spil spillede Lucas Petersen Matti Olsen fri i feltet, men hans skud blev blokeret. På det efterfølgende indlæg fra Philip Oslev, headede en hårdt presset Nicolai Clausen lige forbi målet fra to meters afstand.

Chancerne for sejr led dog et knæk lige inden pausen.

Yonas Nielsen tabte hovedet og fik sit andet gule kort, da han tilsyneladende gik for voldsomt ind i en nærkamp med B93s Morten Hegaard. Præsenteret for det røde kort måtte en voldsomt utilfreds Nielsen holdes væk fra modstandere og dommeren, og føres ud af banen af holdkammeraten Seejou King.

Efterfølgende tabte akademikerne også kampen.

Efter en millimeterpræcis stikning i dybden, løb B93s Sebastian Koch simpelt hen fra Marcus Hørbye et kvarter før tid. Koch udplacerede målmanden til 1-0, der også blev kampens resultat.

pk