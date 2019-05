Sikandar Siddique, Folketingskandidat Alternativet

Af Sikandar Siddique, Folketingskandidat Alternativet

Gladsaxe har seriøse klimamål om at genbruge 58% af kommunens organiske affald. Gladsaxes borgere sorterer også flittigt deres affaldet med god grøn samvittighed. Det er godt. Men, vores grønne klima- og miljøvenlige barometer slår ofte fra, når vi står ved kassebåndet og uge efter uge køber nye plastikposer. Vi gemmer ofte poserne, men glemmer dem igen og køber så en ny. Måske genbruger vi posen, enkelt gang, som affaldspose, man så kasseres den. På trods af grøn samvittighed falder vi konstant i ”pose-fælden” og køber igen det snu plastik.

I Danmark køber vi i gennemsnit 3,5 plastik- og papirposer om ugen eller 460 mio. poser pr. år. Jo rigere vi bliver, jo mere ligeglade er vi med prisen og jo flere poser køber vi. De 3-4 kr. vi betaler pr. pose bliver til ca. 1 mia., der deles mellem supermarkedet og staten. En ”god” forretning, men ikke for naturen. Miljøstyrelse og plastikindustrien anbefaler de bløde PE plastikposer, som mindst miljøbelastende, flere forskere er uenige. Fakta er at alle plastposer ér rigtig dårlige for miljøet. Poserne ender i naturen, som mikroplast i vores i drikkevand eller i kroppen på en sæl, fisk el. fugl. Millioner af poser flyder i havet, som gigantiske plastik-øer.

Ligegyldigt hvilken type plastpose der anbefales er den bedste løsning enkel “Den grønne pose” er posen du allerede har. Køb derfor ikke flere plastikposer! Husk i stedet den du allerede har!