Dialog om letbanen

Gladsaxe Erhvervsby og kommunen havde indbudt til dialogmøde om justering af transportvaner

Af Redaktionen, redigeret

Det er vigtigt at transporten til og fra arbejde går så let som muligt. Letbanebyggeriet er gået i gang, og det vil ind imellem udfordre trafikken, kunne man læse i indbydelsen til dialogmøde hos Gladsaxe Erhvervsby, om hvordan man sammen kan gøre det nemt at komme på arbejde.

Teamleder for veje og trafik i Gladsaxe Kommune Carsten Høeg Maegaard, gav på mødet en opdatering om hvordan letbanebyggeriet skrider frem.

– Letbanearbejdet skrider frem som planlagt og vi gør os umage for at koordinere arbejdet og kommunikere ud, hvad der sker på en relevant måde. I den seneste tid har anlægsarbejdet været meget fokuseret om Buddinge Station. De næste tre år vil vejene omkring letbanen både blive udvidet og gjort bedre til gavn for både pendlere og borgere i hele kommunen, fortalte han.

Ifølge chefkonsulent for klima og bæredygtighed i Gladsaxe Kommune Anne Stougaard, er der ikke én nem løsning på udfordringen med trængsel på vejene.

– Vi må tænke i flere forskellig tiltag. Og det er positivt, at virksomhederne er så optagede af, hvordan de kan bidrage, fortalte hun.

Gode cykelforhold på arbejdspladsen, cykelkampagner for medarbejderne, at medarbejderne arbejder mere hjemme i de perioder hvor letbanearbejdet generere mest, samkørsel eller forskudte arbejdstider var nogle af de idéer det blev talt om.

Karen Brosbøl Wulf, Leder af Gladsaxe Erhvervsby, fortæller at mødet gav en fælles forståelse af, at vi faktisk kan gøre en stor forskel for presset i trafikken, ved bare ind imellem at ændre lidt på vores transportvaner.

– Virksomhederne vil gerne gøre en indsats for at kommunikere det ud til medarbejdere. Det vil vi gøre alt hvad vi kan for at støtte op om i Erhvervsbyen, sagde hun.

Gladsaxe Erhvervsby er et samarbejde mellem virksomheder, grundejere, Gladsaxe Kommune og medarbejdere i Gladsaxe Erhvervskvarter. Man kan holde sig opdateret om letbanearbejdet på dinletbane.dk/foelg-byggeriet/gladsaxe, og om trafiksituationen på dinletbane.dk/faa-trafikinfo, citysense.dk/gladsaxe, trafikinfo.dk eller trafikkort.vejdirektoratet.dk. Man kan også få aktuel trafikinformation på P4 trafikradio. Som bruger af offentlig transport kan man tjekke sin køreplan for eventuelle ændringer i rejsen på rejseplanen.dk eller planlægge sin rejse med bus, tog eller metro på dinoffentligetransport.dk.

pk