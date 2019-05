Dyre lejeboliger

Det kan være dyrt at bo til leje, også selvom mange lejeboliger står tomme

Af Peter Kenworthy

Der er blevet bygget meget i Danmark i de senere år, og der er snart lige så mange lejeboliger som ejerboliger i Danmark.

Problemet er bare at mange af lejeboligerne står tomme og at kvadratmeterprisen er stadig stigende. Blandt andet fordi ejerlejlighedsmarkedet er bremset op i de store byer, og at de privatejede boliger bliver lejet ud i stedet for at blive solgt.

I 2019 var den gennemsnitlige husleje for en almen bolig i Danmark således 833 kroner per m2 – over en procent højere end i 2018 og en stigning på næsten 50 kroner siden 2015.

Højst er huslejen – ikke overraskende – i de nye boliger, ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik for 2019.

Denne tendens gælder også i mange af Gladsaxes lejeboliger.

Hvis man klikker ind på Boligportal.dk og søger på Gladsaxe, bliver man mødt af tilbud om en fireværelses lejlighed i Søborg på 121 m2 til 15.000 kroner om måneden. En toværelses på 56 m2 i Gyngemosepark til 9.500 kroner. Og et værelse på 10 m2 i Bagsværd til 3.393.

Ifølge en undersøgelse lavet af Boligportal kostede en toværelseslejlighed i Gladsaxe i gennemsnittet 8.370 kroner i 2018. En fireværelses kostede 13.661.

I Gentofte kostede en fireværelses over 20.000, i København 18.000 og i Lyngby 16.000. Hvis man til gengæld ikke har noget imod at flytte til Tønder eller Lolland, kan den fireværelses fås for i gennemsnit henholdsvis 4.700 og 5.000 kroner.