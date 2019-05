Elektrisk detektiv og grimme dukker

Den lille Pikachu i problemer i ”Detektiv Pikachu”. Foto: Filmcompagniet.

Et ikon vækkes til live i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Dukker plejer at være søde og bløde, men i ”Uglydolls” ender de ikke helt så perfekte dukker et ganske særligt sted: Grimsted – en anderledes by, hvor man hylder det underlige og specielle, og hvor skønhed er mere, end hvad øjet kan se.

Den frisindede Moxy og hendes venner bruger tiden på at fejre deres særlighed, men Moxy er nysgerrig og vil vide, hvor hun kommer fra. Derfor tager vennerne på en rejse mod Den Store Verden, og på vejen støder de på Instituttet for perfektion, hvor smukke dukker venter på at blive fundet af deres menneskelige match. Her bliver Moxy og hendes venner konfronteret med, hvad det betyder at være anderledes, må kæmpe med behovet for at føle sig elsket og i sidste ende lære, at det vigtigste er at være tro mod sig selv.

I ”Detektiv Pikachu” forsvinder privatdetektiven Harry Goodman på mystisk vis. Derfor begiver hans 21-årige søn, Tim, sig ud for at efterforske, hvad der dog kan være sket. Undervejs støder han på Harrys tidligere Pokémon-makker, Detektiv Pikachu; en hurtigtsnakkende, kvik, morsom og charmerende superdetektiv.

De to finder hurtigt ud af, at Tim som den eneste kan forstå, hvad Pikachu siger. Derfor slår de sig sammen og tager ud på et hæsblæsende eventyr for at opklare mysteriet om Harrys forsvinden. Sammen leder de efter spor i de neonoplyste gader i Ryme City, hvor mennesker og Pokémon lever side om side. Her afslører de en sammensværgelse, der kan true harmonien mellem mennesker og Pokémon og samtidig bringe hele Pokémon-universet i fare!

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 9. maj.