En æra er slut

Mikael Florentz stopper efter 259 kampe og 97 point for Gladsaxe Bears

– Han vil blive savnet, både som en stor slider og dygtig ishockeyspiller. Men også for den altid positive indstilling på holdet. Det er folk som ’Flo’ der gør, at man godt gider at bruge så ufatteligt mange timer på at hjælpe et hold, udtaler Gladsaxe Bears.

Mikael Florentz er opvokset i Gladsaxe Bears, og har stort set altid spillet i klubben. Han stopper på grund af skader.

Til gengæld vil han lægge mange kræfter i ungdomsafdelingen i rollen som sportslig ansvarlig/sportschef, og han håber at være med til at sikre en stor fremgang for ishockey i Gladsaxe, udtaler han.

Mikael har selv tre børn der spiller i klubben.

Der kommer til at gå mange år før trøje nummer 17 bliver taget i brug hos Gladsaxe Bears, fortæller Gladsaxe Bears.

