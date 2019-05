Enige om at være uenige

Foto: Kaj Bonne

Lokale folketingskandidater fra 10 partier holdt vælgermøde

Af Peter Kenworthy

De ti lokale folketingskandidater, som deltog i valgmødet på Richter sidste tirsdag var måske som forventet uenige om meget.

Om pensionssystemet er uretfærdigt. Om bankerne i højere grad skal reguleres. Om Danmark er et klimaforegangsland eller ej.

Anahita Malakians (D) syntes, at friheden og kampen for at bevare de danske værdier var det vigtigste i valgkampen.

Mads Høj Jørgensen (B) fremhævede på den anden side, at vi skal sikre at alle i Danmark har de samme frihedsrettigheder.

Serdal Benli (F) mente partierne har forskellige veje hen til, hvad de vil for Danmark. Vil vi skattelettelser eller kernevelfærd, spurgte han retorisk.

Thomas Anker (Å) så det som et stort paradoks, at vi aldrig har været rigere som land, men at vi ”fiser rundt i et hamsterhjul, hvor vi arbejder, sover og forbruger”.

Og Joachim B. Olsen (I) mente, at for mange af politikerne i valgkampen talte om hvad pengene skal bruges til: – Jeg synes vi mangler at tale om hvordan pengene skal tjenes. Politik handler om prioriteter.

Enighed, samarbejde og kompromisser

Men politikerne var faktisk også enige om en del – også de partier der ellers ikke altid giver hinanden ret. For eksempel mente de fleste, at klima, udlændingepolitik og velfærd var valgkampens vigtigste temaer. Kenneth Kristensen Berth (O) svarede på et spørgsmål fra publikum om dyrevelfærd, at Danmark har pligt til at behandle dyrene ordentligt når vi er et så rigt land, og at dyretransporter i denne sammenhæng var et stort problem.

– Jeg er enig med Dansk Folkeparti, sagde Søren Søndergaard (Ø) efterfølgende.

Mads Fuglede (V) gav Anahita Malakians (D) ret i, at klimaet ikke kan løses i Danmark.

Politikerne skal også huske at tale om, det man er enige om, havde Fuglede erklæret først på aftenen.

Der er meget fokus på at trække fronterne op i valgkampen, men i det danske demokrati er vi nødt til at samarbejde og indgå kompromisser, mente Jeppe Bruus (A) i samme tråd.

Også den tilsyneladende forskel mellem hvad politikerne siger under en valgkamp, og hvad de gør efterfølgende, blev omtalt. Med udgangspunkt i aftenens store tema: klimaet.

– Det er ikke nok at tale om klimaet. Der skal gøres noget. Der er stor forskel på, hvad der er blevet gjort de seneste fire år, og hvad der bliver sagt i valgkampen, mente Søren Søndergaard (Ø).

– Mon ikke vi kunne blive enige om at samarbejde, når vi er på den anden side af folketingsvalget, tilføjede Thomas Anker (Å).

Henrik Sørensen (C) tog endda på sig at indrømme at have taget fejl – ikke noget som politikere ellers altid er kendt for at gøre.

– Vi stiller så mange ting til rådighed i velfærdsstaten, men vi knuser folk i regler og cirkulærer. Der har alle partier svigtet, sagde han.

