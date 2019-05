Fåreklipning på Bakkegården

Inde under ulden gemte der sig et lille bitte får. Foto: Kaj Bonne.

Børn og ældre samledes for at se Seniorcentrets fem får blive klippet

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Skovbørnehave var forbi Seniorcenter Bakkegården i Bagsværd. Seniorcentret havde inviteret børnene til at overvære den årlige klipning af centrets fem får. Store var øjnene hos både børn og ældre, da fåreklipperen med professionelt håndelag gik i gang med at klippe ulden af fårene.

Bakkegården lagde op til en festdag, og seniorcentrets ansatte hældte drikkelse op til både børn og voksne.

Klipningen gav naturligvis en del uld: – Det er rigtig godt for håndtræningen for vores beboere, siger oplevelsesmager Boe Følsgaard fra Bakkegården.

Hvis nogen har gode råd om både filte og karte uld, så beboerne på Bakkegården kan få mest muligt ud af deres arbejde med ulden, så er man meget velkommen til at kontakte Boe Følsgaard på 39 57 43 00.