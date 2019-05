Fællesskab, velfærd og ytringsfrihed

Søren Søndergaard (Ø) bad statsministeren om en valgdato på Buddinge Skole. Foto: Kaj Bonne.

SF og Enhedslisten holdt Rød 1. maj på Buddinge Skole

Af Peter Kenworthy

De knap 200 morgenfriske socialister, der var mødt op til Rød 1. maj på Buddinge Skole, blev mødt med røde faner og grønne bøgegrene, morgenkaffe, Gammel Dansk og taler fra de lokale folketingskandidater Serdal Benli (F) og Søren Søndergaard (Ø).

De talte begge om solidaritet og sammenhængen mellem fællesskab og velfærd, men også om det forestående valg, flygtninge, pensionsalder og klima.

– Vi skal stå sammen hvis vores fællesskab og velfærdssamfund skal bestå. Danmark er et resultat af hårdt slid, kamp og sammenhold, generation efter generation, sagde Serdal Benli.

Søren Søndergaard ville gerne have en valgdato fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, så det ikke bare var statsministeren og hans kone der kendte den, fortalte han.

– Under valget skal vi stå på mål for et demokratisk Danmark med plads til forskellighed, så længe den forskellighed ikke går ud over andre, sagde han.

Ytringsfrihedspris til gymnasieelever

De to venstrefløjspartier uddelte ved samme lejlighed Gladsaxe Ytringsfrihedspris, som i år gik til eleverne på Ørestad Gymnasium, der havde protesteret imod besparelser på gymnasierne under undervisningsministerens besøg i marts.

En pris som blandt andet blev givet fordi eleverne havde turde sige fra mod magten og dermed vist, at de har styr på hvad vores samfund går ud på, fortalte Signe Rosa Skelbæk, der præsenterede prisen.

De to elevrådsformænd, Sofie Spies og Henrik Michael Refn, takkede for prisen på vegne af eleverne.

– Vi er ikke bare tal i ministeriets excel-ark. Det var det eleverne på Ørestad Gymnasium og over hele landet demonstrerede imod, sagde Henrik Michael Refn i den fælles takketale fra de to elever.

– Prisen støtter op om vores ret til at ytre os. Og vi har på gymnasiet lært noget om, at man ikke ukritisk skal tro på alt hvad der står i medierne, tilføjede Sofie Spies.