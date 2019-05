Færre ledige i Gladsaxe

Antallet af ledige i Gladsaxe er faldet mellem 2017 og 2018

Af Peter Kenworthy

Antallet af overførselsmodtagere i Gladsaxe Kommune faldt fra oktober 2017 til oktober 2018 fra 6.537 til 6.102. Faldet var på lige over 100 personer, hvis man tager antallet af bruttoledige, som også tæller dem der er i aktivering, kan man læse i en analyse lavet af beskæftigelsesministeriet.

Den procentvise ledighed i Gladsaxe er faldet støt siden slutningen af 2013, hvor den var oppe på 5.8 procent, så den i slutningen af 2018 var på 3.5 procent. Ledigheden var ellers steget fra 2.1 i midten af 2008 til 5.6 i 2010, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet falder ledigheden desuden generelt i mange andre kommuner.

– I 93 ud af landets 98 kommuner har der fra oktober 2015 til oktober 2018 været et fald i antal overførselsmodtagere på mere end fem procent, og hele 37 kommuner – over hver tredje – har haft et fald på mere end 10 procent, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.