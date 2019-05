Flag for at bringe børnene ud i naturen

Borgmester Trine Græse var med til at hejse ”grønne spirers flag”. Foto: Privat.

Gladsaxe Skovbørnehave havde rund fødselsdag med mange besøgende

Af Jan Løfberg

I forrige uge fejrede Gladsaxe Skovbørnehave 50 års fødselsdag med åbent hus, hvor børnene, deres søskende, forældre, bedsteforældre og andre interesserede var inviteret til en dag med masser af aktiviteter og boder.

Borgmester Trine Græse kiggede også forbi, og sammen med børnene var hun blandt andet med til at hejse det grønne flag ”grønne spirers flag”, som skovbørnehaven har fået hvert år siden 2007.

Flaget er en anerkendelse af børnehavens vigtige indsats for at bringe de mindste ud i naturen.