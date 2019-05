Det første borgerforslag om udnyttelse af rådhus-parkeringspladsen i weekenden er sendt til Byrådet

Af Peter Kenworthy

Opstil faste ramper, gelændere, trapper og andre forhindringer på græsarealerne mellem parkeringsbåsene ved rådhuset og ved parkeringspladsen i weekenden. Så kan skatere, rulleskøjteløbere og andre kan bruge parkeringspladsen til leg og fysisk udfoldelse.

Det er essensen af det første borgerforslag, der er sendt til Gladsaxe Byråd.

Forslagsstiller Rasmus Gram begrunder sit forslag med, at det er ærgerligt at Rådhusparken og parkeringspladsen ikke bruges mere end det er tilfældet, og at hans forslag, sammen med åbningen af Bibliotekslegepladsen, vil kunne skabe mere liv i parken. Blandt andet ved at aktivere de lidt ældre børn. Alle Gladsaxe-borgere over 18 har siden marts kunne oprette og støtte forslag, som man ønsker Byrådet skal drøfte, på gladsaxe.dk/borgerforslag.

Forslag skal blandt vedrøre det kommunale område i Gladsaxe og holde sig inden for loven. Og så må forslagene maximalt fylde 2000 tegn, med en eventuel begrundelse på højst 9.600 tegn.

Man skal have støtte fra 600 andre borgere for at få sit forslag forelagt for Gladsaxe Byråd, og stillede forslag udløber efter seks måneder.