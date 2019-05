Klassiske toner til forårsfest Kristi himmelfartsdag

Af Redaktionen, redigeret

Den traditionsrige fødselsdags- og forårsfest i Søborgmagle Kirke markerer kirkens indvielse for 51 år siden – med festgudstjeneste 30. maj kl. 10.30, efterfulgt af blomstertombola og boder med bøger og malerier og mulighed for at købe lækker frokost til rimelige priser i caféen.

Overskuddet af boder og café går til at hjælpe i og uden for sognet, i år gennem Søborgmagle Kirkes menighedspleje og Mission Østs hjælpearbejde i tredje verden.

Festdagen vil i år også klinge af sol og sydens toner ved en virtuos fødselsdagskoncert kl. 13.30. Paolo Russo spiller på sin bandoneon, en særlig argentinsk variant af harmonikaen – og med sig til koncerten har han danske Katrine Krog Russo, vokalist og sangskriver.

Der er gratis adgang til koncerten.