Forfatterdebutant skriver om skakmester

Claudia Westh Lonning har skrevet en roman, der starter ved et bryllup i Albanien i 1927 og ender i Danmark i 2018. Foto: Pressefoto

Claudia Westh Lonning har skrevet en historisk roman, der tager sit udgangspunkt i Albanien under Anden Verdenskrig og i mellemkrigsårene

Af Jan Løfberg

Skakspillet har noget spændende og mystisk over sig. For skakspillere gælder det om at træffe valg. Spillet signalerer intellektuel styrke. Det er ren hjerne, og der er ingen tilfældigheder. Det siger romandebutanten Claudia Westh Lonning.

Når nu hun selv foretrækker bordtennis – og oven i købet i 1992 blev dansk ungdomsmester med holdkammeraterne i Gladsaxe Bordtennis Klub – så havde det måske været nemmere at bruge den hurtige boldsport i romandebuten, men det endte i stedet med skak og blev til ”Skakmesteren fra Tirana”.

– Det var oplagt at bruge skak. Under min research fandt jeg ud af, hvor udbredt analfabetismen var i Albanien under 2. Verdenskrig. En af hovedpersonerne, Safet, kunne hverken læse eller skrive, da han mødte byens læge. Safet var kvik og lærte at spille skak, og lægen lærte ham også at læse og skrive. Det får en afgørende betydning senere i romanen, fortæller Claudia Westh Lonning.

At romanen kommer til at handle om Albanien, skyldtes et sammentræf af tilfældigheder.

– Jeg fandt ud af, at vores vennepars au pair kom fra Albanien. Jeg talte med hende, og det var meget spændende at høre hendes fortælling, siger Claudia Westh Lonning.

Det ukendte land

Forfatterdebutanten fra Hellerup er uddannet cand.mag. i spansk med historie som sidefag. Mens de albanske historier rumlede i Claudia Westh Lonnings indre, undrede hun sig over, hvor sparsomme beskrivelserne af Albanien er og ikke mindst var. Hun er selv specialiseret inden for 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig, men fagligt var hun kun i begrænset omfang stødt på ”det ukendte land”.

Albaniens historie fascinerede hende mere og mere, og langsomt begyndte ”Skakmesteren fra Tirana” at forme sig på papir.

– Jeg begyndte at skrive på romanen i januar 2018. Nu er den endelig færdig, og det er en stor forløsning, siger Claudia Westh Lonning, der i øjeblikket skriver på fuldtid og allerede er i gang med sit næste projekt.

”Skakmesteren fra Tirana” udkommer 1. juni på Forlaget Forfatterskabet.dk. Bogen er på 316 sider og koster 199 kroner.