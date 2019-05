Forny dit trægulv med en gulvafslibning

SPONSORERET INDHOLD: Har gulvene i dit hjem også set bedre dage? Med professionel hjælp fra Cahba kan du få forvandlet dine gulve til noget, som dine naboer vil blive yderst misundelige på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Har gulvene i dit hjem også set bedre dage? Med professionel hjælp fra Cahba kan du få forvandlet dine gulve til noget, som dine naboer vil blive yderst misundelige på. Gulvet går gennem forvandlingen fra den grimme ælling til den smukkeste svane. Måske du automatisk tænker, at et grimt og slidt gulv kun kan erstattes med et nyt, men i rigtig mange tilfælde kan en gulvafslibning være magi nok. Hos Cahba mødes du af motiverede medarbejder, der elsker skabe glæde med deres professionelle gulvafslibning i København.

Du kender sikkert de udfordringer, der følger med, når du vælger at investere i et trægulv. Den daglige madlavning, de mange gulvvaske og slid, som gulvet udsættes for dag efter dag, sætter tydeligt spor. Det kan være rødbedesaften, der ikke blev tørret op i tide, eller køkkenkniven der fløj en tur på gulvet. Selvom du med garanti passer godt på dit gulv, så er det ikke til at undgå, at der kommer slidmærker.

Forny dit trægulv

De fleste kender det sug, der går gennem kroppen, så snart vi ser en plet på trægulvet, eller når gæsterne tager deres stiletter eller nypudsede laksko på indenfor. Måske er du også en af dem, der er en smule nervøs for, at dit velholdte trægulv ikke står til at rede.

Men der er hjælp at hente. Hvad end det er pletter, skjolder eller mindre hakker i gulvet, kan du ganske nemt få dit pæne trægulv til at stråle som nyt igen. Fremover behøver du derfor ikke at frygte, at dine gæster beholder deres sko på, når de træder indenfor døren, eller at du spilder en slat rødbedesaft på gulvet.

Afslibningen er pengebesparende

Der kommer muligvis et tidspunkt, hvor du synes, at mærkerne og brugssporene er lidt for mange og for synlige. Det heldige er, at du ikke behøver at skulle udskifte gulvet i hele dit hjem. I stedet for skulle gennemgå den omfattende proces, kan du i stedet få slebet gulvet.

En afslibning vil få dit trægulv til at fremstå frisk og fornyet. Ved at slibe det øverste lag af gulvet kommer du ned til det friske trælag, og med den rette efterbehandling kan det forlænge levetiden på dit trægulv. Trægulvet vil bevare det samme udtryk som før afslibningen, men uden den slitage som du før var træt af at kigge på.

Desuden opnår du en ekstra bonus, idet du undgår at skulle hive alt for mange penge op af lommen til et helt nyt gulv. Fordelen ved en afslibning er, at hvis du synes, at det nuværende udtryk er lidt kedeligt, så kan du efter afslibningen give dit gulv et helt nyt udtryk ved at foretage en anden efterbehandling.

Få professionel hjælp

Er du ikke hverken udlært eller selvlært håndværker, kan en gulvafslibning godt være et omfattende projekt. Den teknik, der anvendes til at slibe din gulve, samt den måde du skal efterbehandle på, er afgørende for gulvets fremtidigt opførsel og udseende.

Hvis du selv giver dig i kast med det, og det ender i et mislykket forsøg, kan det være svært for selv de professionelle at rede. Derfor kan du ofte spare både penge og tid ved at få arbejdet gjort ordentligt første gang af en professionel.