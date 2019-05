Gang i scoringen

AB fik endeligt noget at juble over med en 3-0 sejr ude mod Ringkøbing (arkiv). Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe vandt 3-0 i Ringkøbing men hentede ingen point på topholdene

Af Peter Kenworthy

Efter et skuffende hjemmebanenederlag for to uger siden mod Aarhus Fremad, og en skuffende nulløsning i Jammerbugt i sidste uge, skulle akademikerne forsøge at rejse sig imod oprykningsspillets bundhold, Ringkøbing IF.

Før søndagens udekamp, havde AB kun scoret mere et enkelt mål i to af de seneste ni kampe i 2. division, siden Slagelse blev besejret med 5-3 i starten af november. Men foran 283 tilskuere på Green Arena kom der hul på målbylden, og akademikerne lykkes at score hele tre gange.

Lucas Petersen åbnede scoringen efter 17 minutter. Han fik taklet bolden fra Ringkøbings Jesper Dalsgaard, der sløset forsøgte at drible som bagerste mand, og helt alene med Ringkøbing-målmanden chippede Petersen bolden i kassen til 1-0.

Efter en halv time ville centerforsvareren Philip Olsen også være med. Philip Oslev headede ind foran målet på et præcist hjørnespark fra Jannick Skov, hvor Olsen dukkede op i det lille felt og sparkede bolden det sidste stykke over stregen.

En lille halv time inde i anden halvleg vandt AB bolden lige foran eget felt. Bolden endte hos Sebastian Elvang, som med en fantastisk, millimeterpræcis aflevering i dybden fra egen banehalvdel spillede Yonas Nielsen fri mellem to Ringkøbing-forsvarere. Et enkelt træk forbi den ene, og Nielsen var fri og kunne udplacere den fremstormende Ringkøbing-målmand til 3-0.

Da de to tophold Skive og Kolding begge vandt deres kampe i weekenden, har AB stadigvæk 10 point op til en af de to pladser der giver oprykning til 1. division.