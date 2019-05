Genbrug posthuset!

Jens Holm Madsen, Alternativet Lokalforening Gladsaxe

Der er fremsat et lokalplanforslag, der giver mulighed for at nedrive posthuset på Søborg Hovedgade og opføre et nyt byggeri på 5 etager på grunden.

Det virker ugennemtænkt at nedrive en solid murstensbygning, der er 36 år gammel, særligt set i lyset af at Gladsaxe Kommune med tilslutningen til FN´s verdensmål, har forpligtet sig til at planlægge bæredygtigt. Der udledes store mængder CO2 ved nedrivning af gamle – og opførelse af nye bygninger. Derfor bør overvejelser om bæredygtighed altid indgå i lokalplanen. Der er gode erfaringer med genanvendelser af bygninger – fx på Tobaks­grunden, hvor fabriksbygningerne er blevet til træningscenter, Søborg Møbelfabrik, der bliver til erhvervslejemål samt på Stengårds Alle, hvor et tidligere supermarked (Brugsen og Fakta) forvandles til boliger.

Bliver det alligevel muligt at bygge et nyt hus, bør der stilles krav om at byggeriet repræsenterer en tidssvarende tilgang til bæredygtighed og energi-løsninger. Det kan fx være ved at genbruge byggematerialer, enten fra den eksisterende bygning eller fra andre nedrivninger. Byggeriet bør være Svanemærket, som Gladsaxe Kommune selv gør i sit eget byggeri.

Der bør vælges 0- eller +-energiløsninger, hvor byggeriet producerer sin egen energi. Endelig er der muligheder for byggeri i træ, der er et bæredygtigt materiale, der nu kan anvendes ved opførelse af store bygninger. Det første træhus er bl.a. på vej i København.