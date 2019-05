Glade erhvervsdrivende: Nu sker der noget

Indehaverne af Bystrup – Grethe Bystrup (tv.) og Abby Pate – blev hevet ud i pæn blæst foran deres salon på Søborg Hovedgade 83. De hilser kommunens tiltag på torvet med glæde: - Det ser godt ud. Det er dejligt, der sker noget. Nu håber vi, at folk vil benytte torvet og omgivelserne og lægger vejen forbi forretningerne, så der kan komme noget handel, så Søborg ikke ender som en spøgelsesby, siger Grethe Bystrup. Foto: Kaj Bonne.

Det nye Søborg Torv er et skridt i den rigtige retning

Af Jan Løfberg

De seneste år har der ikke været meget at glæde sig over for de handelsdrivende på Søborg Hovedgade. En stribe butikslukninger har understreget mange af de udfordringer, som det kræver at drive en butik som ikke er en del af en kæde eller et bycenter.

Derfor var det lutter tilfredse erhvervsdrivende i nærheden af Søborg Torv, som Gladsaxe Bladet talte med på en lille rundtur.

Det er et skridt i den rigtige retning, men det bør ikke stoppe her, mener byens handlende.