Gladsaxe-drenge vandt DM i basket

Guldmedaljerne er hængt om halsen. Træner Søren Altman blev også årets træner (yderst th. i 2. række) Foto: Morten Munck/Dansk Basket

Gladsaxes Basketball Klubs U15 drenge vandt danmarks-mesterskabet for første gang i 55 år

Gladsaxe U15 drenge vandt i forrige weekend danmarksmesterskabet i basketball. Det er rigtig mange år siden klubben vandt et DM- det er ikke sket siden 1964.

Men man kan ikke sige det var en overraskelse. Drengene har faktisk ikke tabt en kamp til et dansk hold i denne sæson og det blev heller ikke til finalestævnet, som blev afviklet i Svendborg.

De otte bedste hold fra landet deltog, og Gladsaxe var seedet som nr. 1. Kvartfinalen var mod et stærkt SISU-mandskab, der lidt overraskende var røget ned som 8-seedet. Kampstart var kl. 10 om morgenen, så drengene skulle lige have gnedet søvnen ud af øjnene efter den tidlige afgang, men så kom der også fart på, og drengene fik en sikker sejr på hele 96-57.

Semfinalen var mod Hadsten, som i påsken havde overrasket positivt ved at spille sig i finalen til Scania Cup i Sverige mod gode modstandere.

Igen var Gladsaxe-drengene klart bedst, og sejren på 76-54 blev måske ikke så stor som den kunne have været. Dette skyldtes at Gladsaxe-drengene mistede en masse fokus, fordi Lukas Dose meget tidligt i kampen landede forkert og fik et meget uheldigt vred i knæet som gjorde, at han måtte udgå med noget mange frygter, kan være en alvorlig knæskade.

Finalen viste sig at skulle blive en gentagelse af pokalfinalen mod Skovbakken Bears. Sidst var det Gladsaxe-drengene der vandt, men Skovbakken har nogle utroligt dygtige spillere, som sagtens kan afgøre en kamp, hvis de kommer godt i gang.

Det havde man set i den anden semifinale, hvor Bakken havde besejret favoritterne fra BMS. Men Gladsaxe havde den defensive strategi på plads og hvert misset skud fra Aarhus-drengene blev lynhurtigt omsat i point i den anden ende. Allerede halvvejs var føringen på 20 point og slutresultatet på 107-57 må siges at være en imponerende præstation i en DM-finale.

Det har været en fantastisk sæson for drengene. Deres træner Søren Altmann blev ved stævnet kåret som årets ungdomstræner i dansk basket – så de har meget at være stolte af i Gladsaxe Basketball Klub.

