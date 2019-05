Gladsaxe er klimavenlig

Gladsaxe er en af få byer i verden der scorer topkarakterer for klimaindsatsen

Kun 43 byer i hele verden scorer topkarakter på den netop offentliggjorde liste fra britiske-baserede Carbon Disclosure Project. Organisationen ranglister byer, der aktivt arbejder for at nedbringe klimaforandringer.

Hvert år rapporterer over seks hundrede byer i verden deres klimadata til Carbon Disclosure Project. Nu er byerne for første gang tildelt en score fra A til D. Kun syv procent af byerne har lige som Gladsaxe opnået topkarakteren A.

Gladsaxe er blandt de tre kommuner i Skandinavien, som har opnået topkarakter på listen. Med på A-listen er også byer som Cape Town, Paris, Reykjavik og Buenos Aires.

-Det er fantastisk, at vi er med helt fremme blandt verdens byer, når det gælder klimaindsatsen, og det er resultatet af en mangeårig indsats på klimaområdet her i Gladsaxe, siger borgmester Trine Græse.

-De parametre, der bliver målt på, er blandt andet, hvor gode vi er til at reducere byens udledning af klimagasser og til at imødegå klimaforandring. Vores mangeårige samarbejde med byens borgere og virksomheder om energitiltag og grønne transportvaner, og de mange klimatilpasningsprojekter, vi har gennemført, er blot et par eksempler på tiltag, vi bliver belønnet for i vurderingen, fortæller Anne Stougaard, projektleder for klima og bæredygtighed i Gladsaxe Kommune.

