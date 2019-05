Gladsaxe-piger til VM i cheerleading

Gladsaxe-pigerne Nathalie Kragh og Mia Blom var med Cheerleading-landsholdet i Florida. Foto: Privat.

Nathalie Kragh og Mia Blom fra GIF Gymnastik-Foxy Cheerleading repræsenterede Danmark til VM i Orlando

Af Redaktionen, redigeret

Der var over 200 tilskuere da cheerleading-landsholdet 14. april holdt generalprøve i Gyngemosehallen med energifyldt musik og magiske stunts. Dette var landsholdets sidste samling inden de rejste til VM i Orlando for at repræsentere Danmark.

To af holdets 28 piger er fra Gladsaxe – Nathalie Kragh og Mia Blom. De træner til daglig i GIF Gymnastik–Foxy Cheerleadings seniorhold.

– Vi er utrolig stolte af, at vi er repræsenteret på landsholdet. Det betyder meget for de unge cheerleadere, at de har nogen at se op til, siger formand for GIF Gymnastik, Frank Bøgelund.

VM i Orlando blev afholdt mellem 24. og 26. april. Danmark var på banen i All Girl Premier, hvor det blev til en 5.-plads.

Cheerleading, som oprindeligt var en mandesport, kommer fra USA, hvor det er kæmpestort. Sporten består blandt andet af spring på måtte, akrobatik i små grupper, kast og pyramider. Alt dette sættes sammen til en koreograferet rutine med musik på 2 ½ minut. Cheerleading blev en del af GIF Gymnastik for 2 år siden. pk