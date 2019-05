Grøn er det nye sort

Man får lidt fornemmelsen af at politikerne halser efter vælgerne i klimaspørgsmålet Foto: Peter Kenworthy

Partierne fokuserer på klimaet i valgkampen

Af Peter Kenworthy

Til valgmøderne i Gladsaxe er der blevet talt rigtig meget om klima. Om vi i Gladsaxe eller i Danmark bør gå foran eller ikke. At vi ikke kan redde klimaet selv. Eller at der er gået klimahysteri i den.

For selvom alle partierne taler om klimaet, er der store forskelle på hvad de siger de vil gøre. Og der er mange tal og begreber at holde styr på.

Hvis man tager en lille tur rundt på partiernes hjemmesider, er billedet mildest talt noget broget.

Her siger Socialdemokratiet, at de vil sikre at Danmark er uafhængig af fossile brændstoffer i 2045. Enhedslisten siger 2040 og Kristendemokraterne, at man vil arbejde for CO2-neutrale energiteknologier.

SF vil have en bindende klimalov, som reducerer CO2-udslippet med 60 procent inden 2030. De Radikale vil reducere Danmarks klimabelastning med 60 procent inden 2030. Og Alternativet siger at energisektoren skal omstilles til 100 procent vedvarende energi inden 2040.

Klaus Riskjær Pedersen mener, at al lovgivning skal klima-kontrolleres før det vedtages og Dansk Folkeparti siger, at vi skal sigte mod at benytte vedvarende energi og leve op til de klimaaftaler og forpligtelser, som vi har påtaget os, herunder FN’s klimaaftale, Paris-aftalen.

De Konservative siger på deres hjemmeside, at man vil sænke udledningen af drivhusgasser drastisk og omstille energisektoren til vedvarende energi. Venstre vil sikre, at vi kan dække hele Danmarks elforbrug med vedvarende energi i 2030.

Liberal Alliance siger derimod, at vi ikke skal foretage en kostbar omlægning af energien, og mener, ligesom Nye Borgerlige, at vi skal sikre at CO2-reduktionen sker på kommercielle vilkår, og ikke svækker dansk konkurrenceevne.

Og Stram Kurs nævner slet ikke klimaet på sin hjemmeside. Partileder Rasmus Paludan sagde dog under den første partilederdebat på DR, at de store lande bør gå foran i forhold til klimaet. Det er nærmiljøet vi skal fokusere på – rent vand og mindre partikelforurening, mente han.

Sidste tango i Paris

Ifølge en ny undersøgelse, foretaget af Det Økologiske Råd, har de fleste partier hævet deres målsætninger i løbet af valgkampen.

Partiernes konkrete mål for nuludledning af CO2 er, ifølge rådet, nu 2040 for Alternativet, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Klaus Riskjær Pedersen, 2045 for SF og De Radikale, og 2050 for Socialdemokraterne, De Konservative, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Nye Borgerlige havde ingen fastsatte mål ifølge Det Økologiske Råd, og Stram Kurs havde ikke svaret tilbage på rådets henvendelser.

Det er derfor usikkert, om en kommende regering vil hæve målsætningen for 2030 til en kurs der er forenelig med opfyldelse af Parisaftalens mål om 1,5 graders opvarmning, siger Det Økologiske Råd.

– Hvis man ikke mener at danskerne har en særlig ret til at udlede mere end andre mennesker og ikke vil satse på at nye teknologier som CCS pludselig kan løse problemerne senere, så bør vi nok nærmere reducere udledningerne med omkring 70% inden 2030, tilføjer direktør i Det Økologiske Råd, Claus Ekman.