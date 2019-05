Grøn omstilling er en god forretning

Marianne Victor Hansen, Folketingskandidat for Alternativet

På et berigende valgmøde med Gladsaxe Håndværkerforening tirsdag d. 21. maj blev jeg som Alternativets repræsentant klogere på de udfordringer lokale virksomheder har. Alternativet er nok ikke mest kendt for erhvervspolitik, men partiet har siden stiftelsen lagt stor vægt på at den private sektor og danske virksomheder i alle størrelser ikke bare skal med i den grønne omstilling, men også gerne tjene på den.

Det kan lykkes når der politisk skabes rammebetingelser, lettere adgang til rådgivning og finansiering, en grøn afgiftsreform så priser reflekterer klimabelastning, samt en fælles selskabsskat i EU.

Når den grønne omstilling tager fart indenfor især byggeri, energieffektivisering og transport bliver der flere opgaver for lokale virksomheder. Især indenfor byggebranchen forventes opgaver med energirenovation og genanvendelse. Jo før de lokale virksomheder går den vej, jo bedre står de i konkurrencen om opgaverne. Og jo bedre chancer har Danmark for også at blive eksportør af grønne løsninger indenfor nye sektorer, som vi har været det med vindenergien.

Kommer jeg i folketinget, vil jeg arbejde for alliancer mellem erhvervslivet, kommunerne og staten som vil fremme gunstige vilkår og vækstmuligheder for lokale virksomheder, der vil gå foran med produktion og håndværk, som belaster klimaet mindst muligt. Først når de lokale virksomheder er med, bliver den grønne omstilling mere end valgløfter. Alternativet ønsker handling og spørger Gladsaxes virksomheder hvad der skal til for at gøre grøn omstilling til god forretning?