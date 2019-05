Her foregår det

Foto: Kaj Bonne

På fredag er det tid til det årlige Go'nat Bagsværd. Få her et hurtigt overblik over, hvad du kan opleve under Go’Nat Bagsværd og se ligeledes det store tillæg i ugens udgave af Gladsaxe Bladet.

Af Jan Løfberg

Bagsværd og byfest. Det hænger altid sammen med den sidste fredag i maj. I år er det 21. gang, at handelsforeningen står for arrangementet.

Som altid er det lige dele underholdning, fest, hygge og gode tilbud. Byfesten tiltrækker mange mennesker. Naturligvis først og fremmest Bagsværds borgere, men også interesserede og feststemte folk fra resten af Gladsaxe Kommune. Naboerne fra Herlev, Lyngby, Ballerup, Gentofte og Furesø kommer også i stort antal.

Det er medlemmerne af Handelsforeningen Bagsværd By, der sørger for festlighederne. Økonomien til afholdelsen af byfesten skabes af handelsforeningens medlemmer, som også bruger mange frivillige timer på at stable arrangementet på benene. Her i dette tillæg i Gladsaxe Bladet kan du blandt andet se, hvem der bidrager til festen gennem deres forskellige tilbud og arrangementer.

For at synliggøre hvem der sørger for Go’Nat Bagsværd har Handelsforeningen fundet frem til forskellige tiltag, som de forretninger og butikker, der ikke gider at bidrage økonomisk, men meget gerne vil tage gevinsten i forbindelse med den enorme omsætning på fredag.

Det har år efter år været et tilbagevendende irritationsmoment for festens værter, at alt for mange handelsdrivende hverken betaler for underholdning eller fest, og når der skal ryddes op, tager de hjem med kassen og overlader oprydningsarbejdet til værterne.

For børnene er der i år særligt meget på P-pladsen foran Butik Pryd: Børnetatoveringer, ansigtsmaling, hoppborg, popcorn og candyfloss, og til forældrene er der kaffe og kage.

Et af de faste, tilbagevendende musikindslag udfolder sig på År 2000 Pladsen, når FDFernes Gladsaxe Brassband spiller. Der er også i år opsat en minigolfbane.

På Bagsværd Hovedgade i nærheden af Rokkjær Optik er der konkurrencer og den levende musik leveres af Rokkjærs sædvanlige husorkester.

Rodeotyren kan atter i år afprøves på Irmatorvet.

På Bagsværd Torv er der som sædvanlig en række musikalske indslag. Morten og Charlie MC2 Duo varmer op med de gode danske og udenlandske hits. Endvidere kommer Imiation, som er et errfarint coverband med fokus på hits indenfor de seneste fire-fem år. Bandet består af Lasse (sang), Mars (guitar), Anders (bas) og Nicolai (trommer).

Fra handelsforeningens bod kan der købes fadøl og sodavand. FysioDanmark rykker ned på torvet, og du kan deltage i forskellige sportskonkurrencer og få målt din fedtprocent.

I Bindeledet er der musik hos Guldsmed Kirkegaard, hvor Thomas spiller guitar og synger. Herefter tager Vintage Bop Club over foran Bagsværd Slagteren. Festen holdes i gang med fadøl og grillpølser, mens man kan ”sparke dæk” på amerikanerbilerne.

I Bagsværd Centret er der som sædvanlig et væld af gode tilbud, masser af kulinariske tilbud fra madstederne.

På P-pladsen ved MENY vil der blive spillet populær rock og beat af Old Boys Revival fra ved 18-tiden og frem til 21. 30, mens du kan købe grillpølser og drikkelse til.

Foran Bibliografen er der børneteater. I år kan børnene sammen med deres forældre se ”Konen i muddergrøften”.

Endelige er der verdensmålskonkurrence over hele Bagsværd Bymidte, som BID Bagsværd har været med til at søsætte. Du skal finde fem butikker, som har et eller flere verdensmål.