Hold øje med valgkortet

Det er altid en god idé at studere valgkortet, før man går hen og stemmer. Foto: Privat.

Du skal kigge ekstra godt på dit valgkort, hvis du skal stemme på Gladsaxe eller Grønnemose skole

Af Redaktionen, redigeret

Der er som bekendt valg til Europa-Parlamentsvalget 26. maj og til Folketinget den 5. juni.

På Gladsaxe Skole, som hører under Egegård valgsted, skal vælgerne være opmærksomme på at der kun er to indgange til afstemningslokalet, da skolen er ved at blive renoveret.

Der vil være opsat oversigtskort i området for at lette adgangen til og fra valgstedet.

Hvis du sidste gang stemte på Grønnemose Skole, skal du også være opmærksom. Valgstedet på Grønnemose Skole er midlertidigt flyttet til GXU. GXU ligger på Gladsaxevej 198 i de tidligere lokaler for Marienlyst Skole.

Årsagen til, at valgstedet midlertidigt er flyttet til nye lokaler er, at teatergruppen Mungo Park i samme periode bruger lokalerne på Grønnemose Skole.

Alle vælgere i Gladsaxe kan finde deres valgsted på gladsaxe.dk/valg, og hvis man bor i Grønnemose valgdistrikt får man direkte besked i e-Boks om det nye afstemningssted.

pk