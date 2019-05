Husk den kritiske sans

Af Signe Rosa Skelbæk, Tolstojs Allé 15 1. tv

Dobbelt-valgkampen buldrer afsted, og dårligt havde den været i gang en uge, før partier til højre og venstre havde lovet milliarder ud til velfærd og klima. Skønt – fristes man til at tænke. Alle partier har det med at blive velfærdens fortalere, når vi snart skal til stemmeurnerne. Men Søren Søndergaard sagde det egentlig fint til vælgermødet d. 14. maj: se på, hvad partierne har stemt de seneste fire år. Har de ikke kæmpet for sagen de sidste fire år, så er chancen meget lille for, at de vil gøre det de næste fire.

Derfor tillader jeg mig at komme med en lille servicereminder om, hvordan partierne har stemt. I øjeblikket er nogle partier nemlig i gang med at pudse så meget glorie, at det gør helt ondt at se på.

Hvem stemte for:

Uddannelsesloftet: S, V, C, LA, DF.

Fremdriftsreformen: SF, S, RV, V, C, LA, DF.

Folkeskolereform: SF, S, RV, V, (K), DF.

Nedskæringer på uddannelse for 20 milliarder: V, C, LA, DF.

Hvem stemte så ikke for noget af dette? Ø & Å.

Vær kritiske. Tjek på FT.dk, hvordan partierne har stemt. Det er den bedste indikator for, hvem der fortjener din stemme.