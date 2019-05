Hvem sidder der bag skærmen?

Psykolog Ulla Dyrløv fortalte om digital dannelse til FAGlitt på hovedbiblioteket. Foto: Peter Kenworthy.

Der blev talt om hvordan man styrer børnenes digitale verden og meget andet på Gladsaxes faglitteraturfestival

Af Peter Kenworthy

Der var mange gæster og spændende debatter, da Gladsaxe Bibliotek holdt FAGlitt – festival for faglitteraturen. Borgerne kom for at høre oplæg og blive klogere, udforske ideer og store tanker inden for alt fra astronomi og arkitektur, til geologi, integration og digital dannelse.

Blandt andet fra forfatterne Tom Buk-Swienty og Sofie Jama, samt psykolog og tv-personlighed, Ulla Dyrløv.

Psykolog Ulla Dyrløv talte ud fra sin seneste bog ”Få styr på dit barns digitale verden” – et emne som de fleste forældre nok gerne ville mestre lidt bedre. For børn i Danmark er blandt de børn i Europa der bruger mest tid foran skærmene, og deres forbrug er stigende.

– Forældrene fortæller mig, at børnene hele tiden sidder med den skærm. Men de sidder der fordi de keder sig. De vil hellere være sammen med deres forældre, fortalte Ulla Dyrløv tilhørerne.

Forældrene skal også blive bedre til at styre deres skærmforbrug, erkende det over for børnene, og forsøge at løse det sammen med dem. Det er et fælles problem vi har alle sammen, men det er de voksnes ansvar at sætte rammer for børnene, også selvom børnene bliver sure, mener hun.

– For undersøgelser viser at børnene bliver forstyrret i deres udvikling. De bliver ikke lige så gode til at lege, hvis de sidder meget med en skærm. Vi er i gang med at udvikle børn til at få dovne hjerner, sagde hun.

Skærmrelaterede ting var dog ikke bandlyst hos Ulla Dyrløv, men man skulle helst gøre det sammen. Og så skal man som forælder søge på nettet sammen med børnene, så man danner dem og går forrest, tilføjede hun.

For børnene er ofte ikke følelsesmæssigt i stand til at håndtere meget af det som er på YouTube eller nettet som helhed, og man skal ifølge Ulla Dyrløv ikke slippe børnene alene løs på nettet, før de er 11 år.

– Men den digitale sut har også bevæget sig ind i skolerne og børnehaverne. I Gladsaxe skal alle børn have udleveret en iPad i 0.-klasse. Det kan man ikke sige nej til som forælder, og jeg blev lidt forstemt da jeg hørte det, fortæller hun.