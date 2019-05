Hvor mange, men også hvilke voksne?

For nogle uger siden var der demonstration om minimumsnormeringer ved Gladsaxe Rådhus

Af Sofie Groth

Sofie Groth, Børnepsykolog og folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegn

Som børnepsykolog mener jeg, at udviklingen af en god selvfornemmelse i relationer sker i den tidlige voksenkontakt og er forudsætningen for trivsel, indlæring og gode relationer senere i livet. Jeg tror på at den stigning af børn, som jeg ser i skolerne, der oplever stress, angst eller har opmærksomhedsvanskeligheder, unægtelig hænger sammen med de tidlige tilegnelser af selvregulering og opmærksomhed, som sker i den tidlige voksen-barn tilknytning.

Jeg ser i mit job, hvordan stressniveauet stiger blandt de helt små børn, hvilket går udover evnen til at regulere opmærksomheden og evnen til at indgå i sociale fællesskaber. Det gør mig ked af det, at det er så basale spørgsmål, vi er nødsaget til at diskutere. Kvantitet burde slet ikke være et spørgsmål i et velfærdssamfund som det danske. I et land som Danmark kunne man forvente, at vi diskuterede kvalitet, opkvalificering og spændende nye tiltag baseret på den nyeste forskning.

“Hvor er der en voksen?!” er det primære spørgsmål lige nu. Hvilket er et hamrende vigtigt spørgsmål, men som sagt også det helt basale spørgsmål. Som psykolog kunne jeg godt tænke mig at komme med det opfølgende spørgsmål: “ og hvilken voksen?”