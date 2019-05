I atletikkens tegn

Foto: Kaj Bonne

12 5. klasser deltog i Store Atletik Dag på Bagsværd Stadion

Af Jan Løfberg

Foto: Kaj Bonne

Det startede klokken 9 med opvarmning for alle til Store Atletik Dag for kommunens 5. klasser. Og det var der virkelig behov for i torsdags, for det var hundekoldt.

Herefter gik det slag i slag imellem de forskellige discipliner.

Boldkast med hhv. en bold på 300 gram (vinder Gladsaxe 5D) og 1 kilo (vinder Bagsværd 5A), 60 meter løb (vinder Vadgård 5B), 60 meter stafet (vinder Gladsaxe 5B), 400 meter løb (vinder Gladsaxe 5B), længdespring (vinder Bagsværd 5A), mens der ikke blev uddelt point på sprintbanen og forhindringsbanen.

Efter hver disciplin var der indlagt en pause. Her kunne man i hvert fald ikke undgå at lægge mærke til pigerne fra Mørkhøj Skole. De brugte ventetiden til at øve noget cheerleading. En af pigerne dyrker sporten hos Foxy Cheerleading i GIF-Gymnastik, og hun har været god til at lære fra sig.