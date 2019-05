Ida vil affaldssortere på skolen

Efter at have stillet spørgsmål om affaldssortering til byrådet, fik Ida fra 5. klasse en Verdensmålsnål af borgmesteren. Foto: Peter Kenworthy.

Elev fra 5. klasse tog ordet i spørgetiden på byrådsmødet onsdag for at spørge om affaldssortering

Af Peter Kenworthy

Ida fra 5.a. på Søborg Skole ville vide hvorfor kommunen, og dermed også skoler som hendes, ikke affaldssorterer, når nu borgerne skal.

– På Søborg Skole har vi haft et forløb om miljø. Vi har blandt andet talt om affaldssortering, og at der for eksempel er masser af affaldssortering i hjemmet, men ikke på vores skole. Det synes jeg er meget trist og meget skidt, fordi vi bruger en masse energi på at forbrænde affaldet, og udnytter ikke muligheden for at genbruge det, fortalte Ida.

– Hvorfor er der ikke affaldssortering på Søborg Skole, og hvornår og hvordan har i tænkt jer at gøre noget ved det, spurgte hun byrådet.

Ifølge formand for miljøudvalget Tom Vang Knudsen (A), var det dejligt at få sådan et spørgsmål fra et ungt menneske, der bekymrer sig for miljøet.

– Lige nu implementerer vi affaldssortering i parcelhuse og rækkehuse. Næste år kommer så etageejendommene. Og inden for de næste to år, skulle det også gerne komme ude på skolerne, fortalte han.

Flere af byrådets medlemmer roste Idas engagement for miljøet, blandt andet Christina Rittig Falkberg (B).

– I unge mennesker er så optagede af det som vi alle sammen burde være allermest optaget af, nemlig vores jord og vores klima, sagde hun.