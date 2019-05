Ikke tid til omsorg

Dårlige normeringer går ud over muligheden for at løse børnenes konflikter, mener BUPL. Foto: Peter Kenworthy.

Pædagogerne har ikke tid nok til børnene i Gladsaxes daginstitutioner, siger ny BUPL-undersøgelse

Af Peter Kenworthy

– BUPLs store vilkårsundersøgelse cementerer, at pædagogerne – også i Gladsaxe – mangler tid til børnene. Det gælder tid til omsorg, tid til at arbejde med børnene i mindre gruppe og tid til sårbare og udsatte børn.

Det skriver BUPL i en pressemeddelelse. Undersøgelsen er gennemført på 0-5 års området, hvor 250 pædagoger i Gladsaxe har svaret.

Kortlægningen af pædagogers vilkår i daginstitutionerne viser ifølge undersøgelsen blandt andet, at 6 ud af 10 pædagoger i Gladsaxe Kommune oplever, at de ikke kan give den nødvendige omsorg og at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel. 3 ud af 4 oplever på en tilfældig dag i perioder at være alene med den samlede børnegruppe.

Alenetiden med børnene ligger ifølge undersøgelsen oftest i ydertimerne. Undersøgelsen viser også, at 84% af pædagogerne i Gladsaxe Kommune indenfor den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaver. 86 procent tilføjede, at årsagen var at kollegaers fravær ikke blev dækket af vikarer.

I undersøgelsen påpeger lidt over halvdelen af pædagogerne dog også, at de altid eller ofte har tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling.

– Børnene får ikke det nærvær og den omsorg, de har behov for og pædagoger oplever en presset hverdag, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, siger Michael Egelund, formand i BUPL Storkøbenhavn.

De dårlige normeringer går blandt andet ud over muligheden for at løse børnenes konflikter, fortæller fællestillidsrepræsentants-suppleant i BUPL i Gladsaxe Kommune, Jon Olufson, der selv arbejder i en SFO i Gladsaxe.

– Vi har kun tid til at tage os af de store konflikter, for er man alene med børnene, skal man tage de store konflikter først. Det betyder at alle de ting vi ikke kan tage i opløbet – de små konflikter eller ting som ikke havde udviklet sig til konflikter, hvis vi havde haft tid til at tage os af det – bliver til store konflikter, fortæller han.

Jon Olufson mener at Gladsaxe Kommune skal tage det alvorligt, at medarbejderne i børnehaverne og SFO’erne mangler tid til at tage sig af deres kerneopgaver.

Han foreslår at kommunen selv kunne indføre en minimumsnormering, som man blandt andet taler om i Frederiksberg Kommune, hvis ikke Folketinget gør det. Eller at man slækker på kravene om dokumentation.

– Der er et højt dokumentationskrav i Gladsaxe med DAP. Det tager tid væk fra børnene. Mange pædagoger er glade for det, og hvis vi havde nok voksne til det, var det ikke noget problem, mener Jon Olufsen.

Ifølge er anden ny undersøgelse blandt 1.278 børnehavebørn, foretaget af Børnerådet, siger langt de fleste børn at de er glade for at gå i børnehave og sætter pris på de voksne.

– Men børnene oplever samtidig, at de voksne mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene. 85 procent af børnene oplever, at de voksne mest går rundt og holder øje med børnene eller mest holder møder og snakker med de voksne, skriver Børnerådet.

Kun halvdelen af pædagogerne har besvaret undersøgelsen, men vi vil tale med vores ledere om dens resultater, siger dagtilbudschef i Gladsaxe Kommune, Margit Gleerup.

Hun tilføjer at hun er glad for at de fleste af pædagogerne oplever, at der altid, ofte eller en gang imellem er tilstrækkelig tid til at arbejde med børnene i mindre grupper.