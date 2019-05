Jyske bank

AB er nu håbløst langt fra en oprykningsplads. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe tabte 2-1 hjemme til Brabrand

Af Peter Kenworthy

De grønblusede fra AB har det svært hjemme mod jyske hold for tiden. Da Aarhus Fremad var på besøg for en lille måned siden tabte man 2-1. Søndag tabte holdet hjemme til Brabrand med samme cifre.

Michael Madsens varemærke er begejstring og kampvilje. Det kunne man ikke se på akademikernes spil, selvom 285 larmende og medlevende tilskuere gjorde deres for at forsøge at sætte holdet op.

Efter en halv time blev der dog stille i Gladsaxe. Brabrands Frederik Poulsen bragte jyderne foran på et hjørnespark, efter at målmand Aris Vaporakis var på skovtur i det lille felt. Det blev også 2-0 på hjørne fem minutter efter pausen.

AB havde ikke mange chancer i kampen, der bød på flere gule kort end åbne muligheder til de efterhånden frustrerede akademikere.

Alligevel fik indstiftede Frederik Ellegaard vist lidt gejst og scoret til slutresultatet 2-1 med to minutter igen, efter at han energisk fik taklet bolden fra Brabrand-målmanden og sparket bolden i det tomme mål.

Måske havde den lidt glansløse præstation noget at gøre med at AB efterhånden ikke har mere at spille for i oprykningsspillet. Efter dagens kamp har akademikerne 13 point op til Kolding på andenpladsen.

Eller måske har det lidt at gøre med at træner Michael Madsen tidligere på ugen meldte ud, at han stoppede som træner i AB efter denne sæson.

Ifølge ABs sportsdirektør Peter Rasmussen er der dog intet dramatisk i Madsens afgang.

– Vi har været super glade for samarbejdet med Michael. Jeg synes han har flyttet os som klub og som team, udtaler Rasmussen.