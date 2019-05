Klima, flygtninge og fodbold

Salen på Gladsaxe Gymnasium var fyldt med valginteresserede og spørgelystne gymnasieelever. Foto: Kaj Bonne.

1.000 spørgelystne gymnasieelever var til valgdebat med lokale folketingspolitikerne

Af Peter Kenworthy

Valgkampen blev for alvor skudt i gang i Gladsaxe på Gladsaxe Gymnasium 9. maj. Her var mange af eleverne mødt op på at høre på og stille spørgsmål til lokale folketingskandidater fra de ni (danske) partier der lige nu er repræsenteret i Folketinget.

På sæderne lå der valgmateriale der krævede alt fra lavere skat og tryghedsreform, til 30 timers arbejdsuge og et opgør med ”perfekthedskulturen”. Eleverne ville især gerne høre om politikernes bud på klima, flygtninge og sundhedssystemet.

Med hensyn til klimaet, spændte politikernes bud fra at vi ikke selv kan redde klimaet i Danmark og at problemerne skal løses internationalt, til at vi skal være et foregangsland, have mere vindenergi og forpligtende klimamål. Mange af politikerne mente desuden at klima og flygtningeproblematikkerne hænger sammen.

Der var også uenighed om hvorvidt det gik godt eller mindre godt for sygehussystemet, mest afhængig af om man var en del af den nuværende regerings parlamentariske grundlag eller ej.

Mange af politikerne bekendte også kulør i forhold til hvilket fodboldhold de holdt med. Henrik Sørensen fra De Konservative fik flest smil frem hos gymnasieeleverne, da han fortalte at han kun var rød når han så Liverpool spille.

Der blev også tid til et par overvejelser om politik generelt. Som da Jeppe Bruus (A) sagde at politik handler om prioriteringer, Kenneth Kristensen Berth (O), at hukommelsen i politik er meget kort, og Søren Søndergaard (Ø), der pointerede at det mest interessante ikke er hvad panelet siger i dag, men hvad de gør efter valget.

Der manglede dog holdninger fra fire af de opstillede partier i debatten.

Kristendemokraterne, Stram Kurs, Partiet Klaus Riskjær og Nye Borgerlige var ikke blevet inviteret til debatten. Ifølge Gladsaxe Gymnasium fordi der ikke var plads på scenen og tid i programmet til så mange partier. De var til gengæld blevet indbudt til, sammen med de øvrige partier, at tale med eleverne efterfølgende.

Det var en beslutning som Nye Borgerliges folketingskandidat Anahita Malakians, der var til stede under debatten og efterfølgende, var mildest talt utilfreds med, fortalte hun.