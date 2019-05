Klimadag i bibliotekshaven

Gladsaxe Hovedbibliotek inviterer til klimadag for hele familien 1. juni

Af Redaktionen, redigeret

– Vil du gerne gøre mere for klimaet, men ved ikke præcist hvad? Vil du have fakta frem for varm luft? Gladsaxe Bibliotekerne byder på brugbar viden og kreative idéer til selv at være med til at løse klimaudfordringerne, skriver Gladsaxe Bibliotekerne i en invitation til en dag i klimaets tegn 1. juni klokken 10 i bibliotekshaven.

Der vil blandt andet være samtalesalon ved ingeniør Jacob Skou Lopez Gøtterup. Og børnene kan bygge deres eget økosystem i et planteterrarie, lave frøbomber til gavn for bier og insekter, lave genbrugsflet af gamle mælkekartoner, og smage klimavenlig mad samt meget andet. pk