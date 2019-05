Klip i kortet

Københavns Vestegns Politi deler klip og frakendelser ud i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Politiet har i år været ude og måle fart i alt 20 gange i Gladsaxe på Bagsværd Hovedgade, Vadstrupvej, Krogshøjvej, Alsikemarken, Gladsaxevej, Maglegårds Allé og Buddinge Hovedgade. Politiet måtte i alt lave 576 sager, herunder uddele 68 klip og 6 frakendelser af kørekort.

Målingerne er en del af den nye ordning ’Bestil en betjent’.

– Vi måler som udgangspunkt farten på to forskellige tidspunkter – typisk i dagtimerne og om aftenen. Nogle steder vender vi selv tilbage og følger op, hvis vi oplever, at alt for mange kører for hurtigt, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark.

– Det er fint, borgerne beder os måle, hvor de oplever for høj fart, og vi får mest positiv respons fra folk i lokalområdet, når fotovognen dukker op, tilføjer han.

Du kan læse mere om ’Bestil en betjent’ på politi.dk/bestil/bestil-en-betjent

