Klokken er finansieret

Klokken og taget til klokketårnet er ved at blive sat sammen på KEN Maskinfabrik i Søborg. Foto: Kaj Bonne.

Midlerne til klokkestablen til kirkeklokken fra den gamle Bagsværd Kirke er skaffet

Af Jan Løfberg

Da Gladsaxe Bladet den 4. marts skrev om fundet af den gamle kirkeklokke fra Bagsværd Kirke, så manglede der 40.000 kroner for at sætte gang i produktionen af klokkestablen.

Trods sine 40 år på en pløjemark ved Sorø ser bronzeklokken meget fin ud. Det er KEN Maskinfabrik på Poppelgårdsvej, der står for arbejdet med klokken og klokkestablen. Erik Sødahl, ejer af maskinfabrikken, siger: – Stablen får en højde på omkring 5 meter og vejer inkl. klokke mellem 1,5 og 2 ton.

Klokken skal hænge ved Gladsaxe Kirke, og der har været landskabsarkitekt forbi.

”Åbningen” af klokketårnet festligholdes den 23. juni kl. 17 med musik af Gladsaxe FDF Brass Band. Der vil blive holdt de obligatoriske taler, og derefter vil der blive budt på grillmad.

Der har været en række sponsorer af økonomisk og materiel art. De nævnes her i alfabetisk rækkefølge:

Anonymt bidrag

Gladsaxe Håndværkerforening

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kirkes Menighedsråd

Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

KEN Maskinfabrik

Lions Club

Søborg Grundejerforening