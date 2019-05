Kodning er noget vi dyrker!

Her ses Caroline, Emma og Daniel i samarbejde. Efter 12 undervisningslektioner med fable-robotten, kan der ikke spores nogen som helst forskel på piger og drenges evner inden for området. Foto: Foto: Privat.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har udarbejdet en digital strategi for skolens begynderklasse til 9. klasse

Af Redaktionen, redigeret

Kan elever i 5. klasse være bedre end gymnasieelever?

Kan elever i begynderklasse lære at styre en robot?

Kan elever lave matematikspil, som kan testes på andre klassetrin?

Til disse spørgsmål må vi svare ja, for på Bagsværd Kostskole og Gymnasium har et it-strategiudvalg sammen med ledelsen udarbejdet en digital strategi for skolens klasser helt fra begynderklasse til og med 9. klasse.

5. klasserne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium startede allerede med at programmere i blokprogrammeringssproget scratch, da de gik i 4. klasse. Denne viden har de så kunnet drage nytte af til at programmere skolens fable robotter.

Noget af det første robotten skulle lære, var at holde et flag i hånden og vinke med det, da håndboldlandsholdet kom hjem med medaljer – og det lykkedes!

Pigerne er meget kreative til at finde på opgaver, som robotten skal kunne løse og drengene holder sammen med pigerne styr på at huske, hvor de forskellige funktioner ligger gemt.

Efter 12 undervisningslektioner med fable robotten, kan der ikke spores nogen som helst forskel på piger og drenges evner inden for området.

Eleanor har fx skabt et spil, der tester din reaktionshastighed. Hun har ikke brugt selve robotten, men blot den trådløse enhed, der følger med fable-robotten, den såkaldte dongle. Lærer Lykke Mejdal Jensen håber, at flere spil kommer til, så skolen til den årlige høstfest i september kan byde gæsterne velkommen i en robot- og kodningsbod

I sidste uge besøgte 5. A så 4.klasse for at undervise dem i blokprogrammeringssproget scratch.

– Vi har øvet os i at forklare, hvordan de vælger en baggrund og en figur til det matematikprogram, de skal kode, forklarer de i 5A.

– Vi vil sørge for, de selv får lov til at sidde ved tastaturet, for sådan lærer man mest, siger 5A, som yderligere udtrykte:

– Hvor lærer man bare meget, når man selv skal undervise. Det smarte ved scratch er, at det ligner legoklodser på skærmen farvet i forskellige farver inden for forskellige kategorier såsom bevægelse, hændelser, lyd, kontrol osv. Denne opbygning gør, at eleverne hurtigt er meget selvkørende og lærerens rolle ændres fra at være underviser til at være en guide. Det vigtige er, at eleverne hjælper hinanden, for på den måde sker de største fremskridt.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har til projektet modtaget støtte fra Teknologipagten og har derfor i år bl.a. kunnet indkøbe mere udstyr til fable-robotterne og tilbyde kurser til lærerne.

Med denne støtte kan vi hurtigere og bedre opnå vores mål: Vores elever på vores 110 år gamle skole skal kunne klare sig i den digitale fremtid, siger lærer Lykke Mejdal Jensen.

