Kortere skoledage for de små

Ny lov giver 90 færre timer til børn i indskolingen

Af Peter Kenworthy

Den samlede undervisningstid i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 i henhold til en ny lov om ændring af folkeskoleloven.

Det skal fremover også være muligt at konvertere to klokketimer om ugen til andre aktiviteter i overensstemmelse med lokale ønsker og behov, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Ifølge undervisningsministeren vil skoleugens længde med den nye lov i fremtiden være 27,8 timer for indskolingsbørn, 33 timer for mellemtrinnet (med mulighed for at afkorte til 31 timer) og 35 timer for udskolingen (med mulighed for at afkorte til 33 timer).

Målsætningen om at 95 procent af undervisningen skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025.

De nye rammer for skoleugens længde kommer til at gælde fra næste skoleår. Alle partier i Folketinget stemte for loven, undtagen Enhedslisten, der hverken stemte for eller imod.