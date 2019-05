Prøv at være Buddingespejder for en dag 13. maj

Af Redaktionen, redigeret

At være spejder handler om leg og læring som en teamsport. At lave bål, bygge med reb, bruge et kompas, lære selvstændighed og selskabelighed. At arbejde for et fælles mål, at fællesskab gør stærk og at alle er på 1. holdet.

Hvis du gerne vil prøve hvordan det er, kan du møde op hos KFUM-spejderne 13. maj 17.45 i Buddinge Kirke.

pk