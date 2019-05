Letbane-forsinkelser

Der har været ”udfordringer” med letbanearbejde ved Buddinge Station

Af Redaktionen, redigeret

En færdigstøbt gangtunnel på 600 ton er blevet flyttet på plads ved Buddinge Station. Der blev derfor indsat togbusser mellem Dyssegård og Bagsværd Station, på strækningen hvor S-togene linje B og Bx kører, indtil 28. april.

Det skyldes, at det har vist sig mere udfordrende at forbinde den gamle konstruktion med den nye under S-togs-sporene ved Buddinge Station, udtaler Hovedstadens Letbane.

– Efter at den nye fodgængertunnel blev skubbet på plads, har der været udfordringer med de nødvendige tilpasninger til eksisterende anlæg. Disse arbejder har ikke kunnet rummes indenfor den oprindelige plan, tilføjer man.

pk